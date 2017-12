Benazzi festeja acesso do Figueirense O técnico Vágner Benazzi comemorou com amigos, num almoço em Marília, a confirmação do Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada. Segundo ele, a justiça desportiva agiu corretamente "porque nós ganhamos o direito dentro de campo". A decisão foi tomada, segunda-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça da CBF, que absolveu o time da invasão em campo de seus torcedores ocorrida na última rodada do Brasileiro da Série B, contra o Caxias-RS, que também pleiteava a vaga. Com a vitória por 1 a 0 o time catarinense garantiu o vice-título brasileiro e o acesso à elite nacional ao lado do Paysandu, campeão da temporada. O Caxias, que tinha promovido o conhecido "cai-cai" diante do Avaí, perdeu a briga e vai ter que disputar, de novo, a Série B. "Confesso que pensei que iriam puxar o tapete do Figueirense. Mas agora estou satisfeito", comentou Benazzi, que reuniu alguns amigos próximos para festejar. Ele, agora, está em cima de outro objetivo: levar o Marília para a Série A1 - primeira divisão de São Paulo. Na sua carreira como técnico, que já dura 14 anos, Benazzi conseguiu 11 acessos, a maioria pelo interior paulista com clubes como Matonense, União Barbarense, Taquaritinga, Santo André e ano passado o Atlético de Sorocaba. Em termos nacionais ele foi campeão da Série B com o Gama, de Brasília, em 1999, e ano passado vice-campeão com o Figueirense. Agora no Marília, Benazzi, de 43 anos, espera manter sua carreira vitoriosa. O clube investiu alto para garantir o acesso, liderando o Paulista da Série A2 apesar de ter sofrido duas derrotas consecutivas. Benazzi, curiosamente, estreou domingo perdendo para o Mirassol, por 1 a 0. "Este campeonato é muito difícil e equilibrado. Sou treinador e não milagreiro", brincou. Ao mesmo tempo, ele promete novo triunfo na temporada. "Vamos contratar mais um ou dois jogadores e buscar o título para a cidade", completou.