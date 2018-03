Benazzi leva Portuguesa para preparação em Itu

O técnico Vágner Benazzi ganhou um desfalque inesperado para escalar a Portuguesa no clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela terceira rodada do Brasileirão. É o lateral-direito Patrício, que foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da expulsão na estréia, contra o Figueirense - já cumpriu uma partida, na derrota para o Vasco. Em compensação, Benazzi ganha o reforço do lateral-direito Wilton Goiano, que também foi julgado pelo STJD, mas pegou apenas um jogo de suspensão, já cumprida. A expulsão dele foi ainda na época em que defendia o São Caetano, antes de voltar para a Lusa. Assim, com a manutenção de Wilton Goiano na vaga de Patrício, Benazzi terá três dias de isolamento, na cidade de Itu, no interior de São Paulo, para testar e ajustar o time da Portuguesa, que ainda não venceu no Brasileirão. Ele, inclusive, sinalizou com mudanças na escalação, podendo passar para o esquema tático 3-5-2. A delegação da Lusa viaja na manhã desta quarta-feira para Itu, onde fica até sexta. Depois, volta para São Paulo, onde fará a preparação final para o clássico com o Palmeiras.