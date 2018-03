Benazzi promete dar uma bronca nos jogadores da Lusa

Quando os jogadores da Portuguesa voltarem aos treinos, nesta terça-feira, deverão ouvir uma bronca do técnico Vágner Benazzi. Ele ainda não conseguiu digerir o atípico empate com o Figueirense, domingo passado, na estréia do Brasileirão, quando a Lusa vencia por 5 a 2 e permitiu a igualdade de 5 a 5. "Não podemos aceitar um resultado desse, tendo em vista que nós vencíamos por 5 a 2. Deixamos de somar três pontos, sem querer menosprezar o Figueirense, que brigou muito pelo resultado", afirmou Benazzi. Mas ele já sabe o que seu time precisa: o equilíbrio entre o poder ofensivo e a força defensiva. "A questão agora é fazer com que o time jogue coletivamente tanto no ataque, como na defesa", afirmou Benazzi, que também lamentou a expulsão do lateral-direito Patrício, aos 24 minutos do segundo tempo. De qualquer maneira, Benazzi tem a intenção de manter o mesmo time para o jogo contra o Vasco, sábado, em São Januário. A única ausência certa será a de Patrício, que vai cumprir suspensão. Em seu lugar deve reestrear Wilton Goiano, que retornou do São Caetano na semana passada.