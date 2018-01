Benazzi quer mais do que acessos Vágner Benazzi, conhecido como um dos "reis do acesso" no interior de São Paulo espera trabalhar em outro Estado no segundo semestre. Embora tenha uma proposta para permanecer no Atlético Sorocaba, ele pretende orientar algum clube no Campeonato Brasileiro. "Infelizmente perdi algumas propostas boas, porque estava envolvido com os últimos jogos da Série A-3 do Paulista", disse Benazzi, que no final de semana levou o Sorocaba ao vice-título da divisão garantindo o acesso para a Série A-2. Nas últimas semanas, Benazzi teve várias propostas como do Gama-DF, do Vila Nova-GO e até do Juventude-RS. "Não poderia deixar o Atlético Sorocaba na mão, porque tinha um compromisso firmado anteriormente", justificou o técnico. Ele trabalhou os últimos três meses em Sorocaba, disputou 13 jogos e perdeu apenas uma vez. Conseguiu também seu décimo acesso dentro do competitivo futebol paulista. "Nem gosto de contar, porque dá azar", desconversa. A semana foi de festa em Sorocaba. Segunda-feira o time posou para a fotografia oficial da conquista e do acesso. Na quarta-feira, o elenco participou de um jantar de comemoração. "Tenho agora que seguir minha vida", disse Benazzi, que acha muito difícil o Atlético conseguir uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C. Neste caso, sua idéia é mesmo buscar outro clube e não descarta a possibilidade de retornar para Sorocaba e disputar a Série A-2, na próxima temporada. "A estrutura do clube é invejável", garante. No Grande ABC, outro campeão do acesso está definindo sua permanência no Santo André. É Luiz Carlos Ferreira, que contabiliza 13 acessos na carreira. Ele espera continuar no clube, desde que a diretoria consiga uma vaga para disputar o Brasileiro da Série C. "Seria a chance para formar uma base e já pensar na próxima temporada", raciocina. Ferreira levou o Santo André à Série A-1 depois de conquistar o vice-título da Série A-2. O campeão foi o Etti Jundiaí, da empresa Parmalat, dirigido por Giba.