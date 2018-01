Benazzi tenta controlar os ânimos na favorita Portuguesa Depois do empate com o Guarani, domingo, em Campinas, a Portuguesa ficou numa situação privilegiada para confirmar sua volta à elite paulista em 2008. Só precisa de mais uma vitória e terá a chance de conseguir seu objetivo nos últimos três jogos da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. O técnico Vágner Benazzi já avisou que a vaga da Portuguesa ?vira naturalmente? e que sua preocupação agora é justamente evitar a afobação. ?Fizemos um planejamento e o cumprimos à risca. Por isso, estamos em condições de atingir nosso objetivo?, afirmou. Por isso, o plano da Portuguesa é garantir o acesso já no próximo sábado, quando receberá o Guarani, no Canindé. Com 7 pontos, a Lusa lidera o Grupo 2, seguida pelo são José, que tem 4, Guarani, com 3, e Bandeirante, com um. Além de pegar o Guarani, a Lusa vai atuar fora de casa com o São José e depois, encerrar sua participação no Canindé, diante do Bandeirante. Os dois primeiros colocados vão garantir o acesso à elite paulista. E se terminar na liderança do grupo, a Portuguesa também vai decidir o título da Série A-2 contra o líder do Grupo 3, que no momento é o Rio Preto. ?Não devemos pensar nisso agora, mas somente no acesso. Depois, o título será outra história, outro objetivo?, avisou Benazzi. Para o próximo jogo, o técnico da Lusa já avisou que pretende manter o mistério na escalação do time. Mas deve manter a base dos últimos jogos, com o esquema 4-4-2. Depois de um dia de folga, os jogadores voltam aos treinamentos nesta terça-feira.