Benelenses vence Farense em Portugal O Benelenses venceu o Farense por 4 a 2, nesta segunda-feira no fechamento da 29ª rodada do Campeonato Francês. Neca (2), Verona e Guga marcaram para o Benelenses, que soma 47 pontos e subiu para a sexta colocação. Carlos Fernandes e Patrick diminuíram para o Farense, 12º com 36. A liderança é do Boavista, que tem 65. A competição prossegue no fim de semana.