Benfica acerta com técnico holandês O holandês Ronald Koeman, ex-técnico do Ajax, assinou, nesta quarta-feira contrato por duas temporadas com o Benfica, de Portugal. O ex-jogador do Barcelona chega para substituir o italiano Giovanni Trapattoni, que foi campeão português com o Benfica na última temporada. Esta será a primeira vez na história do time português que um técnico holandês comandará a equipe.