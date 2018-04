O Benfica e o Valencia chegaram a um acordo para a transferência do jogador argentino Enzo Pérez por 25 milhões de euros, informou o time espanhol em comunicado nesta terça-feira.

O jogador de 28 anos, que marcou 13 gols em 117 partidas com o time português, treinou na terça-feira pela primeira vez com o time espanhol e será apresentado no dia 2 de janeiro no estádio de Mestalla, disse o time.