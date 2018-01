Benfica ainda tem chance com Ricardinho Ricardinho esteve com um pé no Benfica ? pelo menos até o início da tarde desta quarta-feira. O ex-jogador do São Paulo havia recebido proposta para defender o clube português a partir do restante da temporada de 2003-04, tinha aceitado, mas voltou atrás porque houve mudança na hora de assinar contrato. A negociação por enquanto está interrompida, mas não encerrada. A transferência estava praticamente acertada, depois de troca de fax entre o Benfica e Rubens Pozzi, tio e procurador de Ricardinho. Os detalhes seriam definidos em encontro marcado para hoje em Lisboa. Os portugueses, no entanto, sugeriram algumas modificações e pediram mais tempo para bater o martelo. Pozzi entrou em contato com Ricardinho, que está em Curitiba, e decidiu suspender a transação. ?Chegaram a garantir que o contrato estava fechado?, afirmou o procurador. ?Isso não é verdade. O Benfica alegou problemas internos e resolvi paralisar tudo.? O empresário do jogador baseou sua decisão no período que lhe resta para avaliar novas ofertas. O mercado de inverno fecha dia 31 e Ricardinho gostaria de voltar à Europa, depois da breve passagem pelo Bordeaux, no fim dos anos 90.