Benfica bate a Lazio nos pênaltis e leva o Torneio de Dubai Com uma grande atuação do goleiro Moreira, o Benfica sagrou-se campeão do Torneio Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes, ao superar a Lazio nos pênaltis por 5 a 4, no Estádio Rashid. A competição amistosa também contou com a participação do francês Olympique de Marselha e do alemão Bayern de Munique, que ficou com a terceira colocação. A partida entre Benfica e Lazio não teve muitas emoções e terminou empatada sem gols no tempo regulamentar. Com isso, o título foi decidido nas cobranças de pênaltis. Logo no início, Moreira pegou os chutes do atacante albanês Igli Tare e do defensor Riccardo Bonetto. Para confirmar o título, o brasileiro Leo (ex-Santos) precisava apenas converter o seu, mas mandou no travessão. Porém, a estrela do camisa 1 português voltou a brilhar ao defender o chute do goleiro veterano Marco Ballotta, 42. No última cobrança, o lateral Pedro Correia mandou no canto e confirmou o título para o Benfica, que ganhou US$ 1 milhão de premiação. Na disputa do terceiro colocado, o Bayern superou, de virada, o Olympique de Marselha por 4 a 3 - os alemães perdiam o jogo por 3 a 1. A equipe germânica marcou os seus gols com Van Bommel, Makaay (2) e Görlitz, enquanto Nasri, Cissé e Pagis fizeram para os rivais. O Santos chegou a ser convidado para participar do Torneio Internacional de Dubai, mas acabou sendo retirado da competição depois de fazer muitas exigências.