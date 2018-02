Benfica bate o Porto em Portugal O Benfica venceu o Porto por 2 a 0, neste sábado, na casa do adversário, com dois gols do atacante Nuno Gomes. Com o resultado, aumentou a invencibilidade para quatro jogos e assumiu a quarta posição do Campeonato Português, com 13 pontos. O Porto, com 12, é o terceiro.