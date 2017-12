Benfica cede empate e cola no Porto O Benfica cedeu o empate por 3 a 3 com o Rio Ave, neste domingo, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Português, e deixou escapar a chance de assumir a liderança do torneio. Com o resultado, o time dos brasileiros Paulo Almeida e Luisão somou 22 pontos e divide a ponta da tabela com o rival Porto. Confira os demais resultados deste domingo: Gil Vicente 2 x 2 Vitória Setúbal, Moreirense 2 x 2 Penafiel, Sporting Braga 2 x 0 Estoril, Vitória de Guimarães 1 x 1 União Leiria 1. Acadêmica x Belenenses completa a rodada.