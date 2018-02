Benfica chega para levar Robinho As especulações em torno da saída do atacante Robinho, do Santos, deverão ganhar um novo impulso a partir desta sexta-feira. É que um representante do Benfica está em Santos, disposto a abrir negociações para levar o brasileiro para a equipe portuguesa. José Varanda - que desembarcou na cidade na noite de ontem e não quis falar com os jornalistas - pretende conversar com o presidente Marcelo Teixeira ainda hoje. O português não confirmou nenhuma proposta. Há aproximadamente um mês, no entanto, a imprensa lusa noticiou que o clube pretendia pagar até ? 12 milhões pelo atacante santista.