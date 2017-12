Benfica chega para negociar Roger O superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, começa neste sábado as negociações para o retorno do meia Roger. Dirigentes do Benfica chegaram nesta sexta-feira ao Brasil para negociar o passe do jogador com qualquer clube brasileiro. Por uma cláusula contratual, o Tricolor tem a prioridade para ter o atleta.