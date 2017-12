Benfica consegue patrocínio milionário O Benfica tem tudo para tirar o pé da lama: a Portugal Telecom (PT) anunciou nesta quinta-feira que vai patrocinar o clube de Lisboa a partir da próxima temporada. Durante o contrato de dez anos, o Benfica vai receber 5 milhões de euros por ano, segundo informou nesta quinta-feira o Jornal de Negócios. De acordo com o diretor de comunicação do clube, Antonio Cunha Vaz, a empresa está negociando a renovação do patrocínio de uma das arquibancadas do Estádio da Luz, além da compra de outra, pertencente à Sapo ADSL, e linhas de acesso à internet oferecidas pelo mesmo grupo. O logotipo da Portugal Telecom aparece em outras grandes equipes do futebol português. A marca está estampada também nas camisas do Porto, o atual campeão europeu, e do Sporting Lisboa. A Portugal Telecom já patrocina outras modalidades, além do futebol. A marca aparece em torneios de iatismo e de tênis. Ela também já apareceu em outros eventos no país. Até o final da temporada, porém, o Benfica continuará sendo patrocinado pela Vodafone, que também atua no setor de telefonia. Segundo uma fonte da Portugal Telecom, o objetivo, ao estender o patrocínio ao Benfica, é ampliar a aproximação com o público consumidor, já que o time de Lisboa é o mais popular de Portugal.