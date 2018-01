Benfica desiste de contratar Geovanni O Benfica anunciou nesta segunda-feira que desistiu de contratar o atacante brasileiro Geovanni, que não vem sendo muito aproveitado pelo Barcelona. Segundo a diretoria do clube português, não houve acordo financeiro com os espanhóis. ?Para o Benfica o tema está encerrado, desistimos de Geovanni e não temos meios de aceitar as exigências do Barça?, afirmou o diretor Antonio Simões. De acordo com a imprensa portuguesa, o Barcelona teria pedido US$ 600 mil pelo empréstimo de seis de Geovanni e o Benfica estava disposto a pagar apenas a metade disso. Mas o jogador brasileiro ainda não desistiu do negócio. ?Penso que dá para chegar a um acordo, porque o Barcelona quer me emprestar e o Benfica é uma grande equipe. E meu salário não é tão alto?, disse o atacante.