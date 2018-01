Benfica deve ao Fisco português O Vasco não é o único clube poderoso que atravessa dificuldades financeiras. Se servir de consolo, do outro lado do Atlântico o Benfica também vive momento economicamente delicado. A equipe de Lisboa recebeu notificação do governo português de que tem 30 dias úteis para quitar dívida de US$ 9 milhões com o Fisco. Se não cumprir com essa obrigação legal, sofrerá punições. O ministro da Economia, Joaquim Pina Moura, não revelou que tipo de restrição pode aplicar se houver calote. Como o Benfica tem um braço administrativo para o futebol, é bem possível que perca crédito e não possa colocar ações na Bolsa de Valores. Crise também é palavra da moda no Genoa. O clube de futebol mais antigo da Itália - fundado em setembro de 1893 - foi colocado à venda hoje por seu proprietário, o empresário Luigi Dalla Costa. O dirigente alegou que não tem mais respaldo popular para continuar no comando. O time genovês conquistou os três primeiros títulos do Campeonato Italiano, em 1898, 99 e 1900. Ganhou outro tricampeonato, de 1902 a 1904, além de ser campeão em 15, 23 e 24. Atualmente, é 17.º colocado da Série B e está ameaçado de ir para a Terceira Divisão.