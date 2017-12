Benfica: dirigente é acusado de furto O ex-presidente do Benfica, Joao Vale e Azevedo, pode ser formalmente acusado de furto de fundos do clube e lavagem de dinheiro por fiscais portugueses. Os promotores querem que Azevedo, um advogado que está em prisão domiciliar desde fevereiro, seja preso até ir a julgamento, onde poderia pegar até 12 anos de prisão. As acusações contra Azevedo incluem 14 delitos, incluindo o fato de o dirigente ter embolsado US$ 1 milhão referente à venda do goleiro russo Sergei Ovchinnikov do Benfica ao Alverca. Parte desse dinheiro foi destinado ao pagamento de um iate, avaliado em US$ 2,19 milhões. Azevedo nega todas as acusações. Durante a gestão de Azevedo, entre 97 e 2000, o Benfica acumulou gigantescas dívidas e, em algumas ocasiões, se declarou impedido de pagar impostos e salários de seus jogadores.