Benfica e Belenenses também lideram O Campeonato Português tem três líderes, com 13 pontos cada. Com os resultados deste sábado, Benfica e Belenenses empataram na primeira colocação com o Porto, que só joga na segunda-feira, contra o Beira Mar. Enquanto o Benfica empatou em casa com o Vitoria Setúbal, por 1 a 1, o Belenenses ganhou do Sporting Braga por 3 a 2. Em outro jogo disputado neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Português, o União Leiria derrotou o Nacional por 1 a 0.