Benfica é campeão português pelo segundo ano consecutivo

O Benfica é bicampeão português. Neste domingo, a equipe empatou sem gols com o Vitória de Guimarães fora de casa e contou com o tropeço do vice-líder Porto, que ficou no 1 a 1 com o Belenenses, para erguer pela 34ª vez a taça da competição nacional.

O time que conta com nove brasileiros no elenco foi a 82 pontos contra 79 do arquirrival a uma rodada do término. E como o Benfica tem duas vitórias a mais do que o Porto, não poderá mais ser alcançado no critério de desempate.

Dos nove, cinco atuaram no jogo decisivo: o goleiro Julio Cesar, os zagueiros Luisão (capitão do time) e Jardel e os atacantes Lima e Jonas. O clube ainda conta com o goleiro Artur Moraes, o meia Anderson Talisca e o atacantes Derley e Victor Andrade.

Apesar do empate sem gols, o Benfica entrou em campo motivado com a possibilidade da conquista e foi para cima do adversário. Jonas, vice-artilheiro da competição com 18 gols, três atrás de Jackson Martínez, do Porto, criou as melhores chances. Na primeira, cabeceou na trave. Na outra, recebeu passe de Rodriguez e, livre, bateu para fora.

O Vitória de Guimarães, quinto colocado com 51 pontos e garantido na Liga Europa, não demonstrava muito ânimo para conquistar os três pontos. O principal momento de alegria da torcida do Benfica veio graças ao jogo do arquirrival. Quando o placar anunciou o empate do Belenenses por 1 a 1, todos gritaram como se fosse um gol. Aí foi só esperar o apito dos juízes para comemorar o bicampeonato.