Benfica e Sporting empatam e Porto fica com o título do Português

O Porto assegurou neste sábado o título do Campeonato Português sem precisar entrar em campo. A conquista antecipada veio com o empate sem gols entre Sporting e Benfica, em Lisboa. Com o resultado, os dois rivais não poderão mais alcançar o Porto, que soma agora 28 títulos do Português.

Ao empatarem, Sporting e Benfica chegaram aos 78 pontos, contra 82 do Porto, faltando apenas uma rodada para o fim do Português. O campeão antecipado ainda entrará em campo nesta rodada, no domingo, para duelar com o Feirense.

O título não ficava com o Porto desde 2013. Com a conquista, encerrou a sequência de quatro títulos seguidos do Benfica, que segue com o recorde de troféus da competição, com 36 taças.

Apesar do título antecipado, o Português seguirá animado para sua rodada final, no próximo fim de semana. Isso porque Benfica e Sporting agora vão disputar o segundo lugar, que vale não somente o vice-campeonato. Na competição, somente os dois primeiros colocados ganham vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.