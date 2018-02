Benfica e Sporting se classificam pela Taça de Portugal Sporting e Benfica venceram seus jogos neste domingo e garantiram vaga nas oitavas-de-final da Taça de Portugal. O Sporting ganhou do Rio Ave, enquanto o Benfica passou pelo União de Leiria. Jogando no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Sporting venceu por 2 a 1. O primeiro gol do Sporting saiu aos 20 minutos com um gol contra de Ricardo Jorge. Nove minutos depois, o brasileiro Liedson ampliou para 2 a 0. No segundo tempo, Keita diminuiu para o Rio Ave. Na outra partida da competição, O Benfica venceu de virada o União de Leiria também por 2 a 1, em jogo disputado no Estádio da Luz, em Lisboa. Harison abriu o placar para os visitantes, mas Simão e Mantorras viraram para o Benfica.