Benfica é vice-líder em Portugal O Benfica venceu o Estrela Amadora por 2 a 0, neste sábado, em Lisboa, e chegou à vice-liderança do Campeonato Português. Os gols foram de Karyaka e Nuno Gomes. Com a vitória, o Benfica foi a 16 pontos e ficou a quatro do líder Braga, que também jogou neste sábado e derrotou o Boavista por 1 a 0.