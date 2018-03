Benfica empata com Boavista e é campeão O Benfica conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 com o Boavista, neste domingo na cidade do Porto, e com este resultado conquistou o título português da temporada, na última rodada do campeonato. Simão Sabrosa, de pênalti, marcou para a equipe de Lisboa, aos 38 minutos do primeiro tempo; o zagueiro Éder empatou para o Boavista quatro minutos depois. Foi o primeiro título do Campeonato Português conquistado pelo Benfica em 11 anos. A equipe terminou o campeonato com 65 pontos. E poderá aumentar a festa da torcida na próxima semana: vai disputar a final da Taça de Portugal contra o Vitória de Setúbal. O Porto, que ainda tinha chances de chegar ao título na última rodada, ficou no empate de 1 a 1 com a Acadêmica. Ibson abriu a contagem para o Porto e Chaves marcou para a Acadêmica no penúltimo minuto. Pior ainda fez o Sporting, que também concorria ao título: perdeu no Estádio Alvalade, em Lisboa, para o Nacional, por 4 a 2. Mesmo assim, o Sporting está classificado para a Liga dos Campeões Europeus, ao lado de Benfica e Porto. O Braga terminou em quarto, apesar da derrota para o Moreirense por 2 a 1, vai disputar a próxima Copa da Uefa, ao lado do Vitória de Guimarães. O Vitória de Setúbal reivindica uma vaga na Copa da Uefa por ter chegado à final da Taça de Portugal. Moreirense, Beira-Mar e Estoril foram rebaixados para a segunda divisão. As suas vagas vão ser ocupadas por Estrela da Amadora, Naval e Paços Ferreira. Os outros resultados da última rodada: Estoril 0 x Marítimo 1, União de Leiria 0 x Rio Ave 3, Penafiel 1 x Gil Vicente 3, Beira Mar 2 x Vitória de Guimarães 2 e Belenenses 0 x Vitória de Setúbal 0.