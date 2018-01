Benfica empata e vê Porto abrir vantagem no Português Jogando fora de casa, o Benfica não passou de um empate com o lanterna Beira-Mar, por 2 a 2, nesta segunda-feira, no Estádio Municipal de Aveiro, no encerramento da 24.ª rodada do Campeonato Português. O resultado manteve o time de Lisboa na segunda colocação, mas o deixou mais longe do líder Porto, que goleou o Vitória de Setúbal por 5 a 1, na última sexta. Faltando seis rodadas para o término do Nacional, o Porto, atual campeão da competição, soma 56 pontos, enquanto o Benfica está com 53. O Beira-Mar, por sua vez, segue em último lugar no campeonato, com apenas 16 pontos. Jogando em casa, o Beira-Mar abriu o placar com o gol do brasileiro Luciano Ratinho, ex-Corinthians, aos 24 minutos do primeiro tempo. O Benfica só empatou aos 38 da segunda etapa, com Mantorras. Mas, aos 42 minutos, Delibasic voltou a colocar os donos da casa em vantagem. O gol salvador do Benfica foi marcado já nos acréscimos, com o pênalti convertido por Simão Sabrosa.