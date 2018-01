Benfica empata em casa e se complica Ao empatar em 1 a 1 com o União de Leiria, em Lisboa, neste sábado, o Benfica ficou numa situação difícil, embora tenha mantido a liderança isolada do Campeonato Português. Caso Sporting de Lisboa e Sporting de Braga consigam vencer no complemento da 29ª rodada - o Sporting de Lisboa joga segunda-feira contra o Moreirense, fora de casa, enquanto o de Braga joga em casa neste domingo contra o Belenenses, os dois irão a 54 pontos e ficarão apenas um ponto atrás do Benfica. Neste sábado, João Paulo abriu a contagem para o time de Leiria e o angolano Pedro Mantorras empatou. Na outra partida, o Porto derrotou em casa o Vitória de Setubal por 2 a 1, e agora está com 51 pontos e também entra na briga pelo título. Os jogos deste domingo: Academica x Penafiel, Gil Vicente x Marítimo, Nacional x Rio Ave, Sporting de Braga x Belenenses e Vitória de Guimarães x Estoril. Segunda-feira: Moreirense x Sporting de Lisboa.