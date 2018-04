Benfica empata, mas lidera Português O Benfica tropeçou neste domingo ao só empatar por 0 x 0 com o Braga, jogando em casa, pela quarta rodada do Campeonato Português 2004/05. O resultado foi ruim, mas o Benfica continua na liderança da competição, com dez pontos. O Marítimo, que jogou no sábado (e venceu o Boavista por 2 a 1), está na segunda colocação com nove pontos. Nesta segunda, Estoril x Belenenses completam a quarta rodada. Resultados deste domingo: União Leiria 1 x 2 Penafiel; Gil Vicente 3 x 1 Moreirense; Nacional 2 x 1 Acadêmica; Benfica 0 x 0 Braga; Rio Ave 0 x 0 Sporting.