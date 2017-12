Benfica faz principal jogo em Portugal Cinco jogos estão marcados para este domingo na seqüência da 11ª rodada do Campeonato Português. O principal duelo reúne o Benfica, do brasileiro Paulo Almeida, ex-Santos, com 21 pontos, e Rio Ave, 13. O lanterna Gil Vicente, com apenas cinco pontos, recebe em seu campo o Vitória Setúbal, que, com 20 pontos, vem fazendo uma campanha regular na atual temporada. O último colocado do campeonato obteve uma vitória, dois empates e sete derrotas. Seu ataque marcou oito gols, mas a defesa foi vazada 14 vezes. Braga x Estoril promete ser uma partida equilibrada. O Braga soma 16 pontos e não quer perder contato com os líderes, enquanto o Estoril, que soma 12, está mais preocupado com a zona de rebaixamento. Outra equipe que está mais preocupada em fugir dos últimos lugares é o Vitória de Guimarães (nove pontos), que recebe o União Leiria, que está no centro da tabela de classificação, com 13 pontos. A partida com menos atrativos vai colocar frente à frente Moreirense (sete pontos) contra Penafiel (dez pontos). A rodada teve início na sexta-feira com o empate, por 1 a 1, entre Nacional Madeira e Marítimo. Os dois gols saíram na segunda etapa. Gustavo Manduca abriu o placar para o Marítimo, a um minuto, mas Fernando Avalos empatou para o Nacional Madeira, aos dez minutos. Com o empate, o Marítimo soma 19 pontos, contra 12 do Nacional Madeira. A 11.ª rodada do Português será completada com mais uma partida na segunda-feira. O Belenenses visita o Acadêmica.