Benfica fica a um ponto do título Com um gol do brasileiro Luisão no final do clássico, o Benfica venceu o Sporting por 1 a 0, no Estádio da Luz, neste sábado em Lisboa, e só precisa de mais um ponto para conquistar o título do Campeonato Português. Agora o Benfica tem 64 pontos, 3 a mais que o Sporting e o Porto, e na última rodada vai enfrentar o Boavista, no campo do adversário. Nos outros jogos deste sábado, o Porto venceu o Rio Ave por 2 a 0, com gols de McCarthy e Leandro, enquanto Braga e Beira-Mar empataram por 1 a 1, com gols de Cesinha para o Braga e Ahamada para o Beira-Mar.