Benfica fica mais longe do Porto O Benfica ficou mais longe do Porto, neste sábado, ao apenas empatar com o Vitória de Guimarães, por 1 a 1, no campo do adversário. Bessa abriu o placar para o Vitória de Guimarães, aos 4 minutos do segundo tempo. Zahovic, aos 18, igualou o placar. Com este resultado, o Benfica soma 34 pontos, 11 a menos que o líder Porto. O Sporting tem 31 pontos.