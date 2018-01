Benfica ganha do Marítimo O Benfica bateu o Marítimo por 1 a 0, gol de Mantorras, neste sábado, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Português. Com esse resultado, o Benfica permanece na sexta posição, com 22 pontos, seis atrás do líder Porto. O Marítimo é o décimo, com 15. Em outro jogo disputado neste sábado, o Belenenses bateu o vice-líder Nacional por 1 a 0.