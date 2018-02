Benfica ganha e divide ponta com Porto O Benfica venceu neste domingo fora de casa o Nacional por 1 a 0, pela 24ª rodada da competição, e está ao lado do Porto na liderança do campeonato, com 45 pontos. O campeão europeu de 2004 tem melhor saldo de gols. Nuno Gomes marcou para a equipe de Lisboa. O brasileiro Adriano, do Nacional, perdeu um pênalti no segundo tempo. Outro time da capital, o Sporting, perdeu por 1 a 0 para o Belenenses. Outros resultados: Maritimo 1 x 1 Academica Coimbra, Rio Ave 1 x 0 Moreirense Uniao Leiria 5 x 1 Beira Mar.