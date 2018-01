Benfica ganha e encosta no Porto A alegria do Porto por estar sozinho na liderança do Campeonato Português não durou mais que um dia. É que nesta segunda-feira o Benfica ganhou por 2 a 1 do Vitória, de Guimarães, no complemento da 22.ª rodada, e chegou aos 41 pontos, mesma quantidade do atual campeão europeu. Para os portistas, porém, ainda há uma pequena vantagem na classificação: nos critérios de desempate, o Porto é quem lidera, com o Benfica ficando com a vice-liderança. O Vitória é o 10.º colocado.