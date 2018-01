Benfica ganha e se garante entre os três O Benfica ganhou por 1 a 0 do Vitória de Setúbal, na noite desta quarta-feira, fora de casa, e garantiu sua permanência entre pelo menos os três primeiros colocados na classificação do Campeonato Português 2005/06. É que chegou aos 31 pontos e somente o Nacional da Ilha Madeira, que joga nesta quinta, pode ultrapassá-lo (tem um ponto a menos). Os resultados dos outros jogos desta 16.ª rodada foram: Acadêmica 0 x 1 Belenenses; Paços de Ferreira 1 x 2 Marítimo; Gil Vicente 2 x 1 Braga e União Leiria 2 x 1 Naval. A rodada será encerrada nesta quinta-feira com três jogos. O líder Porto (34 pontos) enfrenta o Vitória de Guimarães na casa do adversário, enquanto que o Nacional da Ilha da Madeira pega o Boavista. Encerrando a rodada, tem o duelo para fugir das últimas posições: Penafiel (18.º, sete pontos) x Estrela Amadora (15.º, 16 pontos).