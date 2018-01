Benfica goleia e Sporting tropeça O Benfica não teve dificuldades em golear o Marítimo, penúltimo colocado do campeonato Português, por 3 a zero, com gols do brasileiro Ronaldo, João Tomas e do egípcio Sabry. O resultado deixa o Benfica com 48 pontos, 8 pontos a menos que o líder Boavista, que joga ainda hoje com o Farense. O Sporting, vice-líder do campeonato, tropeçou ontem à noite diante do União Leiria. Perdeu por 2 a zero, em sua pior partida dos últimos meses, segundo o técnico Manuel Fernandes.