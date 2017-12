Benfica não libera Luisão para Pré-olímpico O zagueiro Luisão deverá se transformar na quarta baixa da equipe Sub-23 do Brasil, que a partir do dia 7 de janeiro disputa o torneio Pré-olímpico no Chile. Segundo o diretor de futebol do Benfica, Antonio Simões, o jogador não será liberado para a seleção. ?Já falei com Ricardo Gomes ( técnico da seleção Sub-23) e expliquei que Luisão não poderá servir a seleção. Tomamos essa decisão depois que Argel e Cristiano, se contundiram e vão ficar muito tempo afastados dos gramados?, disse o dirigente. Antes de Luisão, a seleção já havia perdido os jogadores Kaká (Milan), Julio Baptista (Sevilla) e Nenê (Mallorca). Nenhum deles foi liberado pelos seus clubes.