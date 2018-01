Benfica perde chance de ser líder Uma derrota para o penúltimo colocado fez com que o Benfica perdesse a oportunidade de alcançar a liderança do Campeonato Português. Neste sábado, em jogo válido pela 18ª rodada, o time caiu diante do fraco Beira Mar por 2 a 0 e segue com 31 pontos. Sporting Braga e Boavista lideram com 33. Confira outros jogos: Nacional 0 x 2 Boavista, Vitória dos Guimarães 0 x 0 Moreirense e Vitória Setúbal 4 x 0 Penafiel.