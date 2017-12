Benfica perde e Boavista é o líder Com a derrota por 1 a 0 diante do União de Leiria neste domingo, o Benfica deixou para o Boavista a liderança provisória do Campeonato Português. Com 23 pontos, o Boavista torce contra seu arqui-rival Porto, que tem um ponto a menos e joga nesta segunda-feira contra o Vitória de Setúbal, no campo do adversário. A 12ª rodada foi aberta na sexta-feira pelo próprio Boavista, que bateu o Beira-Mar por 3 a 0. O Benfica, que vinha de dois empates consecutivos, partiu para o ataque mas parou nas boas defesas do goleiro brasileiro Hélton. O gol do União foi de Fangueiro, no primeiro tempo. No estádio do União quase aconteceu uma tragédia. Um torcedor do Benfica despencou da arquibancada e chegou ao hospital em estado grave. O homem caiu de costas sobre um muro de proteção e morreu ao chegar ao hospital, mas não houve nenhum tipo de confronto violento que pudesse explicar o acidente. Os outros resultados da rodada: Rio Ave 4 x 1 Nacional, Penafiel 3 x 1 Acadêmica, Marítimo 1 x 1 Gil Vicente, Estoril 0 x 1 Vitória de Guimarães, Beleneses 1 x Braga 2 e Sporting Lisboa 4 x 1 Moreirense.