Benfica perde em casa no Português Depois de um empate sem gols na estréia, o Benfica voltou a tropeçar no Campeonato Português: perdeu por 2 a 0 para o Gil Vicente, neste sábado, no Estádio da Luz. Os gols foram marcados por Marco Antônio e Anderson. Com o resultado, o time dos brasileiros Anderson, Luisão, Léo, Paulo Almeida e Jô - que neste domingo faz sua despedida pelo Corinthians - caiu para a 13ª colocação e pode despencar ainda mais, dependendo dos resultados deste domingo. Na parte de cima da tabela, o Belenenses roubou a liderança do Porto após vencer o União de Leiria por 3 a 1. Os dois times têm seis pontos, mas o Belenenses soma um gol a mais de saldo: 3 a 2.