Benfica pode ficar a 1 ponto do líder Jogando em casa, no Estádio da Luz, o Benfica pode ficar a apenas 1 ponto do líder do Campeonato Português, o Porto. O Porto ganhou do Farense, sexta-feira, por 2 a 0, e chegou a 28 pontos. O Benfica tem 24 e neste domingo pode atingir 27 se passar pelo Santa Clara, que tem apenas 13. Os outros jogos deste domingo: Belenenses x Gil Vicente; Varzim x Pacos Ferreira; Beira Mar x Vitória Guimarães e Alverca x União Leiria.