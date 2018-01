Benfica quer Anderson Polga O zagueiro Anderson Polga, do Grêmio, tem boa chance de se transferir para o Benfica, segundo revela o jornal esportivo português ?A Bola?. A transação pode chegar a 4 milhões de euros. O zagueiro, campeão mundial com a seleção brasileira, tem contrato com o clube gaúcho até 9 de julho. As negociações dependem muito da campanha gremista na Libertadores.