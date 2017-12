Benfica quer Rivaldo, diz jornal português O diário esportivo português "A Bola" informa em sua edição desta quarta-feira que o Benfica está interessado na contratação do meia Rivaldo. O jogador brasileiro - que recentemente rescindiu contrato com o Milan - admitiu ao jornal que ouviu falar sobre o interesse, mas garantiu que não foi procurado pelos dirigentes do clube português. Apesar de não haver nenhum negociação em desenvolvimento, Rivaldo não descarta a transferência. "Nunca descartei a possibilidade de jogar numa equipe como o Benfica, que tem projeção mundial", disse o meia. ?Seria até uma boa oportunidade de reencontrar o meu amigo Simão (que atuou no Barcelona)?, brincou Rivaldo.