Benfica quer tirar Geovanni do Barça O Benfica está tentando contratar o atacante brasileiro Geovanni, que não está tendo muitas oportunidades no Barcelona. O ex-jogador do Cruzeiro, de 22 anos, foi um dos reforços pedidos pelo técnico José Antonio Camacho, contratado recentemente pelo clube português. Mas para o negócio sair será preciso a liberação do treinador holandês do Barça, Louis Van Gaal.