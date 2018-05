Benfica sai na frente da Juventus na semifinal da Liga Europa

LISBOA - O Benfica fez valer o mando de campo nesta quinta-feira e abriu vantagem sobre a Juventus na semifinal da Liga Europa. A equipe, que no final de semana se sagrou campeã portuguesa pela 33.ª vez, contou com grande apoio de sua torcida para fazer 2 a 1 no jogo e depender de um empate para ir para a final.

Empolgado com a conquista recente, o time dos brasileiros Luisão e Lima pressionou muito a Juventus nos primeiros minutos de partida. A estratégia deu certo e o Benfica abriu o placar logo aos dois minutos. Após cobrança de falta na área, Garay escorou de cabeça e mandou para as redes.

Depois do gol, a Juventus foi para o ataque, sem sucesso. O gol de empate só veio aos 27 minutos da etapa final. Em grande jogada individual, Carlitos Tevez fez fila dentro da área. E, com apenas um drible, tirou dois marcadores do lance antes de bater entre as pernas do goleiro Artur.

Mas o Benfica, atual vice-campeão da Liga Europa, esfriou a empolgação da Juventus dez minutos depois. Lima acertou forte chute da entrada da área e venceu Buffon, confirmado sua boa fase na equipe. No fim de semana, ele marcara os dois gols que deram ao Benfica a vitória sobre o Olhanense e o título do Campeonato Português.

O resultado obrigará a Juventus a vencer o jogo da volta, em Turim, por 1 a 0 ou por dois ou mais gols de diferença, caso o Benfica marque gol fora de casa. A partida está marcada para a próxima quinta, dia primeiro de maio.