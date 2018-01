Benfica sonha com reviravolta O Benfica é vice-líder do Campeonato Português, tem 37 pontos, recebe neste domingo o lanterna Beira-Mar (15) e alimenta sonho quase impossível, já na 19ª rodada da temporada de 2002-03. A equipe da capital está bem atrás do Porto, que soma 51 pontos, precisa acumular vitórias consecutivas e ainda torce por vários tropeços do rival. Só com essa combinação continua na luta pelo título. Neste sábado, o Porto venceu mais uma. O técnico espanhol José Antonio Camacho não se prende à diferença e aposta em reviravolta, desde que sua equipe cumpra a parte que lhe cabe. Ao mesmo tempo, a diretoria trata de planejar o próximo ano. Os dirigentes anunciaram intenção de ter o meia Rui Costa no elenco em 2003-04. O jogador estaria disposto a deixar o Milan e voltar para casa. A rodada deste domingo terá também Moreirense x Varzim, Paços Ferreira x Braga, Nacional da Ilha da Madeira x Vitória Guimarães e Vitória Setúbal x Gil Vicente.