Benfica tenta recuperação no Português O Benfica busca a recuperação no Campeonato Português, neste domingo, fora de casa, diante do União Leiria, pela sétima rodada. No último jogo, a equipe só empatou com o Rio Ave por 3 a 3. Já o Sporting, do atacante brasileiro Liedson, não pode tropeçar frente ao Moreirense, último colocado. Rio Ave x Nacional Madeira, Estoril x Vitoria Guimarães, Penafiel x Academica e Maritimo x Gil Vicente completam a rodada, que na sexta-feira registrou Boavista 3 x 0 Beira-Mar.