Benfica vence 4ª seguida no Português O time do Benfica obteve a quarta vitória consecutiva no Campeonato Português, ao derrotar, neste sábado, o União Leiria por 3 a 1, em partida válida pela quarta rodada. Simão Sabrosa (2) e Gomes fizeram os gols do Benfica, enquanto Santos descontou para o União Leiria, que segue com três pontos na 15ª colocação. No outro jogo deste sábado, o Belenenses derrotou o Paços de Ferreira por 1 a 0, gol de Marques, e alcançou os sete pontos, ficando na quarta posição. O Paços de Ferreira soma seis pontos, em quinto lugar. Confira os jogos programados para este domingo: Braga x Moreirense, Gil Vicente x Academica, Marítimo x Vitoria Setubal e Beira-Mar x Nacional Madeira. Duas partidas serão disputadas na segunda-feira: Sporting x Varzim e Vitoria Guimarães x Porto. Boavista x Santa Clara completa a rodada na terça-feira.