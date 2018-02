Benfica vence a 3.ª seguida no Português O Benfica venceu por 2 a 1 o Vitória de Guimarães, nesta segunda-feira, em casa, pelo Campeonato Português 2005/06, e assim o atual campeão do torneio acumula sua terceira vitória seguida. Com mais este triunfo, o Benfica soma dez pontos em seis jogos, ocupando a nona posição na classificação. Já o Vitória é o 15.º, com apenas três. Os gols foram de Miccoli e Simão, para o Benfica, e Targino, para o adversário. A competição terá um jogo nesta terça-feira, encerrando a rodada: Braga (11 pontos) x Naval (7 pontos). O líder é o Porto, com 14 pontos.