Benfica vence, afasta má fase e encosta no Porto O Benfica quebrou uma seqüência de cinco jogos sem vitórias ao bater o Marítimo por 3 a 0, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Português. Os gols foram marcados pelo italiano Miccoli (dois) e pelo grego Katsouranis. Com o resultado, o Benfica assumiu a vice-liderança da competição com 57 pontos, dois a menos que o líder Porto, que recebe o Belenenses neste domingo. O Benfica ainda pode perder a segunda posição para o Sporting, que, com 55, enfrenta a Associação Naval, em casa, também no domingo. Depois dessa rodada, faltarão mais quatro para o fim do campeonato.