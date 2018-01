Benfica vence Alverca por 3 a 1 O Benfica venceu o Alverca por 3 a 1 e empatou na tabela com o Porto, com 45 pontos, na terceira posição do Campeonato Português. O líder é o Sporting, que venceu na sexta-feira o Vitória Guimarães por 1 a 0. Outros três jogos aconteceram neste domingo. O União Leiria perdeu para o Varzim por 1 a 0, o Gil Vicente empatou com o Marítimo por 1 a 1 e o Santa Clara empatou com o Salgueiros por 1 a 1. Dois jogos completam amanhã a 24.ª rodada do Campeonato Português: Belenenses x Vitória Setubal e Braga x Paços Ferreira.